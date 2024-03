Ap må tåle en tilbakegang på 1,2 prosentpoeng på målingen fra Respons Analyse. Høyre går fram 1,1 til en oppslutning på 28,5 prosent.

Høyre-leder Erna Solberg kaller målingen «utrolig hyggelig».

– I en tid med mye uro i verden trenger Norge en ny regjering som kan bidra til mer trygghet og forutsigbarhet her hjemme, sier hun til VG.

Frp er tredje størst med 14,4 prosent (-0,3), mens SV på fjerdeplass får 10,2, ned 0,8.

– Dette er nok et varsel til alle som ønsker rødgrønt flertall og ikke høyresida sin politikk for økte forskjeller, sier SV-leder Kirsti Bergstø.

Rødt får 5,6 (+0,8), mens Venstre får 6,1 (+0,3). Senterpartiet ligger hakk i hæl med 6,1 prosent, en oppgang på 1 prosentpoeng.

Krf ligger på 4,4 (+0,3) og holder seg over sperregrensa for femte måned på rad – like lenge som MDG har ligget under, nå med 3,6 (-0,1), ifølge VG. INP fikk 2,2, en nedgang på 0,7 prosentpoeng.

Målingen er gjort mellom 6. og 11. mars. Feilmarginen er på +/- 2-3 prosentpoeng.