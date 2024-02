Etter kunngjøringen torsdag er det kun marginale utslag i kronekursen, skriver E24.

Kronesalget skjer for å overføre annen valuta til oljefondet, som investerer i utlandet. Det er ikke det samme som valutaintervensjon, som betyr at sentralbanken selger eller kjøper kroner for å påvirke kronekursen.

Bankens kronesalg over tid balanseres stort sett av at oljeselskapene må kjøpe kroner for å betale skatt, men det kan likevel påvirke kronekursen.

Norges Bank har som regel forsøkt å jevne ut kronetransaksjonene utover i året for å unngå unødvendig uro i valutamarkedet, skriver E24.