Ifølge finske medier ser det ut til at Finland slår alle rekorder når det kommer til strømforbruk denne uken. Sist strømforbruket var så høyt på grunn av kulde var i 2016, skriver Hufvudstadsbladet.

– Det høye strømforbruket akkurat nå er på grensen for hva systemet tåler, sier administrerende direktør i Energiindustrin Jukka Leskelä til avisen.

Hele fredagen vil strømprisen være høy, og vil nå toppen på 26 kroner kilowattimen mellom klokken 19 og 20, ifølge avisen Helsingin Sanomat.

Elkraftselskapet Fingrid oppfordrer finnene til å spare på strømmen morgen og kveld når forbruket er på det høyeste. Til tross for oppfordringen understreker selskapet at strømnettet fungerer som normalt og at produksjonen er tilstrekkelig.