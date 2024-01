– Et betydelig antall selskaper, rundt 18 rederier, har allerede bestemt seg for å omdirigere sine fartøyer rundt Sør-Afrika for å redusere angrepene på fartøyene sine, sier sjef for IMO, Arsenio Dominguez, onsdag.

Han sier det vil føre til at seilasene vil ta ti dager lenger enn om de hadde gått gjennom Rødehavet.

– Det vil få negativ innvirkning på handel og på fraktkostnader, påpeker han.

Houthi-opprørerne i Jemen har trappet opp angrepene mot internasjonal skipsfart i området i protest mot Israels krigføring på Gazastripen.