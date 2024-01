Det ble søkt med drone over vannbassenget ved Varden etter kvinnen i 40-årene som er sporløst forsvunnet, melder Østlands-Posten og NRK.

Operasjonsleder i politiet Trond Egil Groth bekrefter til ØP at de jobber med drapssaken, men vil ikke gi mer informasjon.

Politiadvokat Ole Jacob Garder sier til NRK onsdag kveld at samtidig som politiet har en teori og siktelse mot kvinnen, utforsker de andre teorier om hvorfor hun er borte.

– Da er det naturlig å lete etter henne i nærområdet også, sier han.

Kvinnen ble onsdag ettermiddag internasjonalt etterlyst etter at hun ble siktet for drapet på samboeren sin. Samboeren, en mann i 50-årene, ble funnet død i et hus tirsdag kveld.

Politiet har ikke vært i kontakt med kvinnen. Ifølge Garder er verken den etterlyste kvinnen eller samboeren kjent av politiet fra tidligere.