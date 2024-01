– Meteorologene har meldt om kraftig vind og snøfokk i Agder de neste par dagene, noe som gjør det svært krevende å ferdes på veiene, sier avsnittsleder John Repstad ved politiets operasjonssentral i Agder i en pressemelding.

Store snømengder i og langs veiene har allerede ført til at mange privatbilister og vogntog har kjørt seg fast, og det er svært lang ventetid på veihjelp i Agder.

– Vi oppfordrer derfor folk som ikke har helt nødvendige ærend, om å la bilen stå, sier Repstad.

Det har også vært saktegående kø i begge retninger på E18 mellom Lillesand og Grimstad tirsdag ettermiddag. Ekstra utfordrende har det vært ved innkjøringen til Lillesand ved Gaupemyr.

– Statens vegvesen melder at flere bilister stanser i tunneler for å fjerne snø fra bilene. Dette har skapt farlige situasjoner, og politiet henstiller alle bilister til å unngå stans i tunnelene. Dersom dette fortsetter, kan det i ytterste konsekvens medføre at tunneler blir stengt for å ivareta sikkerheten, sier Repstad.