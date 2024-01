Politiet etterlyste vitner etter at det ble skutt med luftvåpen eller lignende våpen i Hammerfest. Det ble blant annet skutt mot et vindu i en privatbolig ved 1-tiden natt til fredag, samt to busskur.

Lørdag har politiet fått inn flere tips, men ønsker flere, skriver NRK.

– Dersom noen har sett personer med våpen, kjøretøy eller andre vitneobservasjoner i området Baksalen/Storvannet fra midnatt til klokken 1.30 natt til fredag, eller har kameraovervåking, så ønsker vi at de tar kontakt med politiet, sier etterforskningsleder Anette H. Sætrang i en pressemelding.

– Vi ønsker også kontakt dersom noen har gjort lignende observasjoner i Rypefjord, sier etterforskningslederen.

Ingen er så langt pågrepet i saken.