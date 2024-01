Om det var stortingsvalg i dag ville de borgerlige partiene fått flertall med tre mandaters overvekt, selv om små endringer kunne endret det hele, ifølge VGs januarmåling.

Det skyldes blant annet at KrF kommer over sperregrensen i målingen.

Statsminister Jonas Gahr Støre får derimot også et pusterom og Arbeiderpartiet går fram til 20,5 prosent, selv om Høyre fremdeles er størst med 26,2 prosent.

Likevel er ikke oppslutningen noe å juble over for Høyre. Ifølge partibarometeret er det nemlig færre av Høyres 2021-velgere som sier de vil stemme på partiet nå, og flere sier de er usikre.

Siden Solbergs kunngjøring om at hun vil fortsette som partileder har 50.000 Høyre-velgere satt seg på gjerdet, ifølge avisens måling. Solberg sier likevel at hun ikke er bekymret for at lojaliteten faller.

– Men det ingen tvil om at mange oppslag og saker av den typen som har vært selvfølgelig gjør at noen er skuffet. Det må man bare innse, sier hun til VG.

– Det fine for oss er at det er borgerlig flertall. Det har ligget ganske stabilt lenge nå.

Partiene fordeler seg slik: Høyre: 26,2 (-0,6), Ap: 20,5 prosent (2,1), Sp: 7,6 (1,3), SV: 10,7 (-1,1), Frp: 13,5 (1,1), KrF: 4,1 (-0,1), R: 5,4 (0,5), MDG: 3,5 (-0,1), V: 5,9 (0,2), INP: 1,7 (0), Andre: 0,9 (-0,8).

1000 personer er intervjuet og feilmarginen er på mellom 2 og 3 prosentpoeng.