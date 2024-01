Det viser drukningsstatistikken fra Redningsselskapet.

– Nedgang er positivt, men 79 liv tapt til drukning er en sterk påminnelse om at drukning er en samfunnsutfordring som må løses. Vi er nødt til å nå spesielt voksne menn for at drukningstallene i Norge skal gå ned, sier generalsekretær Grete Herlofson i Redningsselskapet i en pressemelding.

Seks av ti døde i fjor var over 40 år. 94 prosent av de omkomne var menn, det er 10 prosent over snittet de siste sju årene, ifølge statistikken.

Tre barn under 14 år og tolv unge mennesker i alderen 15 til 25 år mistet livet i drukningsulykker i fjor.

13 personer omkom under bading i 2023, mot ti året før. To av ulykkene skjedde i innendørs svømmebasseng.

Vestland topper statistikken med 13 drukningsulykker. I Rogaland druknet tolv personer i fjor. I Agder druknet elleve personer, noe som er flere enn på mange år.

Oslo og Vestfold og Telemark hadde færrest drukningsulykker, med to ulykker i hvert fylke.