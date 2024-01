En ny TØI-rapport, laget på oppdrag av Viken fylkeskommune, viser at av omtrent halvparten av ungdomsskoleelevene velger å gå eller sykle til skolen i sommerhalvåret.

Kun sju prosent kjøres med bil, mens én av tre reiser kollektivt.

– Det er interessant at vi finner såpass få som kjøres med bil. Vi hadde nok forventet en større andel som ble kjørt eller kjørte selv, sier seniorrådgiver på TØI, Ingunn Opheim Ellis i en pressemelding.

Nasjonal transportplan har som mål at 80 prosent av barn og unge mellom 6 og 15 år som har en skolevei opptil 4 kilometer, skal gå eller sykle til skolen. Studien viser at vi er et stykke unna målet.