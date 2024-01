Avvisningen i høyesterett er et tilbakeslag for Epic Games, som er misfornøyd med Apples App Store, der brukerne kan kjøpe spill og andre programmer.

En lavere rettsinstans har tidligere kommet fram til at Apples begrensninger for distribusjon og betaling av program ikke er i strid med føderal konkurranselov. Det var denne beslutningen Epic anket inn for høyesterett.

Også Apple hadde anket saken, fordi de var misfornøyd med at den satte stopp for noen av reglene i App Store. Heller ikke den anken ville høyesterettsdommerne behandle.