Natt til 9. september 2020 ble det avfyrt flere skudd mot en leilighet på Furuset i Oslo.

– Vi fikk inn flere meldinger om smell i området klokken 01.39, og én av dem som kontaktet oss, var en av de fornærmede som hadde våknet av smellene og oppdaget at det var skutt gjennom et vindu i leiligheten, sa operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt til NTB i forbindelse med skytingen.

Flere personer lå og sov i leiligheten, men ingen ble skadd.

Nå er en mann i 30-årene tiltalt for grove trusler i forbindelse med skytingen. Påtalemyndigheten mener at han var med på å planlegge hvor og hvordan det skulle skytes. Han er også tiltalt for besittelse av skytevåpen i forbindelse med skytingen.

Ifølge tiltalen vet politiet fremdeles ikke hvem som avfyrte skuddene.