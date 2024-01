– Det må tas på alvor av de kommunale myndighetene. Sikkerheten er det viktigste. Så der må vi fordele ansvaret for de som er tett på, sier statsministeren.

Jonas Gahr Støre (Ap) var en av dem som trosset rådene om å la bilen stå. Han dro fra snøkaoset i Oslo sentrum til vinterbyen Raufoss for å dele ut våpenmilliarder.

Samtidig var det krisemøter i Oslo, der både buss, bane og trikk sto. Flyplassen ble også stengt.

– Det minner oss på at vi er vinterland. Sånn er Norge. Jeg får minner om en vinter som jeg ønsker mer av, men så har jeg veldig sympati for alle dem som har problemer med å komme på jobb, sier Støre til NTB.

– Jeg heier på alle de som brøyter, reparerer og får oss gjennom disse vinterdagene, legger statsministeren til.

Han legger til at etter snø og kulde, kommer varmen. Det kan igjen by på nye utfordringer når snø skal bli til is og vann.