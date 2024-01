Snøvær i vest

De siste dagene har det vært voldsomt vintervær i hele Sør-Norge. Fredag blir det et klart skille: fint vær i øst og snøkaos i vest. Meteorologene har sendt ut farevarsel for Vestlandet fram til klokka 16. Enkelte steder kan det komme opp mot 40 centimeter snø.

De som har mulighet, bør vurdere hjemmekontor, råder Vegvesenet.

Rapport om Tretten bru

Tretten bru i Øyer kollapset 15. august i 2022. Hvordan kunne det skje? Konsulentselskapet PwC har brukt fem måneder på å komme til bunns i saken. De har gjennomgått historikken og dokumentasjonen til broen. Rapporten legges fram i dag.

På forhånd har konsulentene sagt at det er et stort, komplisert og omfattende materiale å jobbe med.

Japansk månesonde lander

Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) skal forsøke å lande sin SLIM-sonde på månen. Lykkes de, blir Japan den femte nasjonen som lander på månen. Forrige land som klarte det, var India, som landet sin Chandrayaan-3 i august.

Norge møter Nederland i håndball-EM

Norge har levert et svært svakt EM i Tyskland hittil. Laget står med null poeng etter første kamp i hovedrunden, noe som tilsier at det må et mirakel til for at det skal bli norsk deltakelse i semifinalene.

I dag klokka 18 møter de norske herrene Nederlands lag.