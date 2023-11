Under en markering i Oslo mandag ettermiddag mottok klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) en koffert fylt med innspill knyttet til klimatoppmøtet i Dubai.

– Budskapet er at Norge må ta en lederrolle både under forhandlingene og på hjemmebane for å sikre økt klimahandling, skriver Naturvernforbundet, som var en av initiativtakerne til markeringen, i en pressemelding.

Bak innspillene står over 60 organisasjoner, inkludert fagforeninger, trossamfunn, miljøorganisasjoner, partier, kunstnere og forskere.

Kravene gjelder blant annet at Norge skal støtte en mest mulig ambisiøs avtale i Dubai som er tydelig på behovet for utfasing av alle fossile energikilder. Klimatoppmøtet starter 30. november.