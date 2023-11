– Det har vært viktig for regjeringen at de fylkene og kommunene som ble overkjørt av Solberg-regjeringen skulle få mulighet til å gjenoppstå som selvstendige fylker og kommuner uten å bli straffet for det økonomisk, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande.

Fredag oppdaterte regjeringen statsbudsjettet for 2023 i den såkalte nysalderingen.

Der kommer det fram at totalsummen for oppsplitting av Ålesund kommune og fylkeskommunene Vestfold og Telemark, Troms og Finnmark og Viken nå er oppe i 795 millioner kroner.

Denne summen inkluderer en ekstrabevilgning i nysalderingen på 177 millioner kroner.

Sande: – Leverer på løftet

Pengene til oppsplitting deles ut gjennom en søknadsbasert ordning, som regjeringen understreker at har en «nøktern tilnærming».

Så langt fordeler bevilgningene seg slik:

* Viken: 377 millioner kroner

* Troms og Finnmark: 68,2 millioner kroner

* Vestfold og Telemark: 150 millioner kroner

* Ålesund har fått utbetalt 200 millioner kroner allerede – Vi har hele tiden vært tydelige på at staten vil dekke nødvendige, direkte engangskostnader til deling. Det gjør vi nå, og regjeringen leverer dermed på løftet om å dekke kostnadene for delingen av de tvangssammenslåtte kommunene og fylkeskommunene, sier Sande.

Sparsommelighet

Da regjeringen opprettet den søknadsbaserte ordningen, understreket de et ønske om sparsommelighet:

– Departementet har kommunisert at søknadene skal basere seg på en svært nøktern tilnærming til hva som er absolutt nødvendig for å gjennomføre delingsprosessen. Utgifter som kan unngås, blir ikke kompensert. Endelig kostnadsdekning besluttes av departementet, skrev regjeringen i statsbudsjettet for 2023.

Det ble i første omgang kun satt av 200 millioner kroner til formålet i 2023, men det ble understreket at summen ville bli oppdatert i senere budsjetter i tråd med søknadene.

Bevilgningen ble først økt i revidert nasjonalbudsjett i vår, og nå også i nysalderingen. Totalsummene nevnt overfor inkluderer utgifter både i 2023 og 2024.