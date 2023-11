Det var to russiske bombefly og to jagerfly som var i lufta, melder NRK , mens Forsvaret selv deler en melding fra Nato Air Command i Tyskland på X (tidligere Twitter), der det opplyses at det dreide seg om seks fly.

Det var to bombefly av Tu-160-typen, to MiG-31 jagerfly og to Il-78 Midas tankfly, ifølge Nato Air Commands opprinnelige melding.

Det opplyses ikke hvor de russiske flyene befant seg.

Flyene returnerte til Russland etter at de møtte de norske jagerflyene.