– Vi gjorde en avgjørende feilvurdering. Derfor har vi tatt beslutning om at vi ikke kommer til å republisere serien, sier kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen.

I en pressebrifing onsdag forteller hun at NRK utelot relevante opplysninger i saken, og at dette er noe de ikke burde gjort.

– Jeg er svært lei meg for at serien har blitt en belastning for den familien som er omtalt. Jeg vil gi en uforbeholden unnskyldning til dem, og til de fornærmede fra saken i 1991, sier Haugen.

– For meg har det vært viktig å bruke tid på denne prosessen for å sikre at vi gjorde grundige vurderinger. Folk skal ha tillit til NRK og vår journalistikk, det er veldig viktig for oss, sier hun.

Det er mange vurderinger som ligger til grunn for at serien ikke vil publiseres på nytt, forteller Haugen. Hun sier at NRK har vurdert å redigere den eksisterende serien.

– Det har vi ikke funnet en løsning på, konstaterer hun.

Ifølge kringkastingssjefen må NRK nå gå grundig gjennom sine prosedyrer og rutiner for at en situasjon som denne ikke vil gjenta seg.

– Vi må gå gjennom hele tidslinjen og se på hva som har skjedd for at denne feilen ble et faktum, sier Haugen.

Hun bekrefter at Tore Strømøy fortsatt vil være tilknyttet NRK.