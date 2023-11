Gården ble drevet i fellesskap av ekteparet. Ektemannen hennes sto som eier av pelsfarmen deres, men han døde og dermed fikk ingen erstatning. I stedet satt Hetland igjen med all gjeld.

Landbruksdirektoratet nektet rett til erstatning, men nå har Landbruksdepartementet omgjort beslutningen.

-Dette har vært en krevende sak med mye motgang for Lindis Hetland, sier hennes advokat Erik Keiserud i en pressemelding fra Norges Pelsdyralslag.

Direktoratet har begrunnet dette med at mannen døde før de nye reglene om erstatning trådte i kraft i mars 2022. Direktoratet har også ment at hun ikke er å anse som pelsdyroppdretter med rett til erstatning basert på deres felles virksomhet på gården.

Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) engasjerte seg i saken før han tiltrådte som statsråd. Han har uttalt til Jærbladet at det hørtes ut som hun hadde en god sak, og at han skulle argumentere for at hun skulle få erstatning.