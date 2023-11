– Jeg har kun hatt innledende kontakt med de etterlatte, som selvfølgelig har det svært tungt nå, sier advokat Hanne Wold Johansen i Elden Advokatfirma.

– De etterlatte har naturlig nok mange ubesvarte spørsmål nå og ser fram til at etterforskningen vil gi så mange svar som mulig, sier Johansen videre.

Politiet fikk melding om saken kort tid etter midnatt natt til mandag. En kvinne i slutten av tenårene ble kort tid etterpå pågrepet og er siktet for drap. Hun har samtykket til to ukers varetektsfengsling og blir fremstilt for psykiatrisk observasjon mandag kveld.

Det var en relasjon mellom de to personene, men politiet har ikke ønsket å utdype dette. De har heller ikke villet si noe om dødsårsaken, men har bekreftet at det ikke er brukt skytevåpen.