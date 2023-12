I Nordvest-England har 15 centimeter snø ført til kaos på veiene, skriver BBC.

Den britiske kringkasteren har snakket med Ant Brett, som måtte tilbringe natten i bilen i Cumbria.

– Jeg var på vei til et familiebryllup. Det er en ærlig sak at jeg ikke rakk det, sier han.

– Jeg har kun litt vann igjen og må rasjonere. Jeg vet at redningstjenestene har det travelt, men jeg har rett og slett blitt forlatt her uten noe hjelp.

Lammet flytrafikk

Den lokale redningstjenesten i Cumbria opplyser at de jobber så hardt de kan. I området har skoler, kirker og speiderlokaler åpnet dørene for folk som trenger tak over hodet.

Lørdag ble flytrafikken i Sør-Tyskland lammet av snøvær, og blant annet var flyplassen i München stengt hele dagen. Søndag ble trafikken gjenopptatt, men været fortsetter å skape forstyrrelser for reisende.

Ber folk holde seg hjemme

Jernbaneselskapet Deutsche Bahn opplyser om omfattende forsinkelser søndag. De ber folk holde seg hjemme med mindre det er strengt nødvendig å reise. Også mandag kommer jernbanetrafikken til å være kraftig rammet av forsinkelser og kanselleringer.

Samtidig er 150 flygninger kansellert i Amsterdam i påvente av et varslet snøvær søndag.

I Østerrike kom over en halvmeter snø lørdag. 20.000 kunder er strømløse, og mange av dem har heller ikke telefondekning som følge av været.