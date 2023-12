Blant de mest omsatte selskapene havnet Equinor øverst, med en omsetning på 792 millioner, og kursen på 334,75 – opp 0,54 prosent.

Nest mest omsatt var DNB, med 450 millioner, men kursen endte i rødt på 208,8 – ned med 1,69 prosent.

Et fat nordsjøolje ble ved stengetid solgt for over 76 dollar, en økning på 2,2 prosent.

Fredagens vinner av de mest omsatte selskapene ble offshorerederiet Solstad Offshore, som avsluttet dagen med en oppgang på 14 prosent.

Oppgangen kom etter en børsmelding fredag morgen om at investor Christen Sveaas har kjøpt seg kraftig opp i selskapet. Sveaas kjøpte i alt en million aksjer gjennom selskapene Kistefos og Kistefos Investment.

Øverst på listen over tapere blant de mest omsatte selskapene havnet Nordic Mining, som falt med 9,52 prosent.,

På de største børsene i Europa var CAC 40 i Paris opp 1,26 prosent, DAX 30-indeksen i Frankfurt opp 0,61 og London-indeksen FTSE 100 opp 0,77 prosent ved 17-tiden.