– I dag mottar Narges Mohammadi Nobels fredspris for sin kamp for menneskeretter og mot undertrykkelse av kvinner. Jeg er svært lei for at Mohammadi er forhindret fra å motta prisen personlig. Til tross for fengslingen, har hun nektet å gi opp kampen i Iran, skriver Støre på X, tidligere Twitter kort tid før prisseremonien.