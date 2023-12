Enebakk Avis skriver at det har skapt stor misnøye at det kun er ansatte i én av kommunens avdelinger som er bedt om å skrive under på røykeforbudet. Der står det at røyking og bruk av e-sigarett ikke skal skje i arbeidstiden og ikke i uniform eller arbeidsantrekk.

Sissel Ruud-Hansen, som er kommunalsjef for HOM i Enebakk, sier det gir økt kvalitet i tjenestene at ansatte ikke røyker i uniformen som brukes i møte med pasienter, brukere og deres pårørende.

Kommunen oppfordrer også ansatte til ikke å bruke snus i arbeidstida. Ruud-Hansen sier det jobbes med lignende, men tilpassede erklæringer for andre kommunale områder.

Hun sier det har kommet delte reaksjoner. På spørsmål om røykeforbudet er hjemlet i lov, svarer hun:

– Verken tobakksskadeloven eller arbeidsmiljøloven har regler som gir arbeidstakerne rett til å røyke på arbeidsplassen eller rett til røykepauser.