– Det er av avgjørende betydning for Stortinget å få kunnskap om de faktiske forholdene før man behandler en sak som handler om å dekke et grunnlovsstridig låneopptak, skriver Limi i brevet som siteres av Dagbladet.

Limi, som er Frps parlamentariske nestleder, har sendt kopi av brevet til alle de parlamentariske lederne. Mehl har tidligere sagt at hun er villig til å redegjøre for saken i Stortinget om hun blir innkalt.

NSM-direktør Sofie Nystrøm gikk av på dagen fredag da en ulovlig låneavtale på 200 millioner kroner ble kjent. Hun mener imidlertid at Justisdepartementet ble orientert om at NSM ville inngå en leieavtale med såkalt innebygd finansiering. I løpet av helgen har både Frp og Rødt også bedt om at saken havner i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.