– Vi er glade for å kunne bidra til å gjøre julen litt lysere for de som trenger det mest, sier daglig leder Martine Pullen.

Hun håper at så mange som mulig vil komme til varehuset på Evje for å hente et juletre.

– I fjor donerte vi noen juletrær til ukrainske flyktninger. I år utvider vi initiativet til å omfatte flere i lokalsamfunnet som har det tøft. Vi er heldige som har fått bistand av Norkirken til å nå ut til de som trenger det, sier Pullen.