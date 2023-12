Det viser en utredning Konkurransetilsynet har gjort på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Konkurransetilsynet mener derfor det er positivt for konkurransen i dagligvaremarkedet om man går bort fra dette systemet.

Regjeringen sier de vil vurdere å iverksette tiltak om praksisen fortsetter.

– Vi skal nå lese rapporten grundig. Jeg er glad for at enkelte aktører har signalisert at de endrer praksis etter at regjeringen bestilte denne utredningen. Skulle det vise seg at praksisen fortsetter vil vi vurdere å iverksette tiltak, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Prisstatistikk tilsier at forbrukerprisene historisk har økt mer enn leverandørprisene rundt prisjusteringsvinduet 1. februar og 1. juli.

Det er også grunn til å tro at både dagligvarekjedene og de største leverandørene har tjent på prisjusteringssystemet, mener Konkurransetilsynet.

– Ved prisjusteringsvinduet 1. februar 2023 besluttet Kiwi å la være å heve prisene på en rekke varer og innførte i stedet en prislås på disse varene. Rema annonserte i juni 2023 at de trekker seg fra prisjusteringssystemet. Det er sannsynligvis bra for konkurransen om systemet nå faller bort, seier nestleder ved Konkurransetilsynet sin avdeling for mat, handel og helse, Magnus Friis Reitan i en pressemelding.