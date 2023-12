Konteinerskipet er på vei fra Salalah i Oman til Jeddah i Saudi-Arabia.

– Besetningen og skipet er rapportert å være i sikkerhet. På nåværende tidspunkt jobbes det fortsatt med fastslå fakta om hendelsen, skriver en talsperson for Mærsk til nettstedet.

Ifølge den danske avisen Berlingske Tidende er det snakk om konteinerskipet Maersk Gibraltar, som blir brukt til konteinerfrakt.

Det har vært flere angrep mot skip i området i det siste. Mandag kveld ble det norske tankskipet Strinda, som er eid av J. Ludwig Mowinckels Rederi, truffet av en krysserrakett. Houthi-bevegelsen i Jemen tok på seg ansvaret for angrepet og hevdet at skipet ikke hadde rettet seg etter deres advarsler.

Onsdag ble to raketter avfyrt mot et tankskip i området utenfor Suezkanalen. Heller ikke det skipet ble truffet. Flere droner er også skutt ned av marinefartøy.

Houthiene har de siste månedene gjennomført en rekke angrep mot fartøyer i Rødehavet og også skutt raketter og droner mot Israel. De siste dagene har de truet med å angripe ethvert skip de mener er på vei til eller fra Israel.

Sjøveien gjennom Rødehavet regnes som svært viktig for verdenshandelen siden en stor del av trafikken mellom Europa og Asia passerer her. Nesten 10 prosent av all verdenshandelen til havs går gjennom stredet hvert år, inkludert mye av den globale oljetrafikken.