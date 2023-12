– Våre hjelpekorps i fylket er i den forbindelse i forhøyet beredskap, og vi er klare til å bistå nødetatene ved behov, skriver Telemark Røde Kors Hjelpekorps i en melding på X, tidligere Twitter.

Lørdag økte de beredskapen i Agder av samme årsak.

– Hjelpekorpset er klare for at det kan bli behov for dem, sa kommunikasjonssjef Geir Arne Bore i Røde Kors til Dagbladet.