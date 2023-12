Ved utgangen av november var det akkurat 3000 innsatte i fengslene i Norge, viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Samtidig venter 151 i kø på få sonet rettskraftige dommer, opp fra 78 på samme tidspunkt i fjor og en økning fra 117 i oktober.

Køene er likevel kortere enn i juli da 244 straffedømte ventet på å sone straffen sin.

KDI skriver at utviklingen i november er i tråd med forventningene og legger til at de forventer at køen vil holde seg stabilt lav også ut året.

Tross en liten kø er ikke fengslene fulle. Kapasitetsutnyttelsen i fengslene har hittil i år ligget på 82 prosent, ned 3 prosentpoeng fra november 2022.

Det var klart flest mannlige innsatte ved utgangen av november, med bare 5,3 prosent kvinner og til sammen 6 prosent mindreårige. 27 prosent var utenlandske statsborgere.