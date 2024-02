Det var rundt klokka 12.15 fredag at russiske fengselsmyndigheter meldte om dødsfallet.

47 år gamle Navalnyj skal ha falt om etter en luftetur i straffekolonien han var fengslet i. Flere russiske kilder erfarer at han skal ha fått en blodpropp, men dette er ikke bekreftet fra myndighetshold.

Navalnyjs advokat og hans mor har fortalt at alt sto bra til da de møtte ham tidligere i uka, og den bulgarske journalisten Christo Grozev bemerker at det offisielle dødstidspunktet bare var to minutter før de første meldingene ble lagt ut. Moren sier hun ikke vil ha kondolanser før hun har fått bekreftet nyheten.

– Vil ikke gå ustraffet

Også kona Julia Navalnaja ber om bekreftelse, men sier også at dersom det stemmer «vil ikke Putin og hans venner gå ustraffet».

Navalnyjs talskvinne Kira Jarmysj vil heller ikke bekrefte dødsfallet, ettersom de ikke har hørt dette fra andre enn russiske myndigheter selv.

– Aleksejs advokat er på vei til (straffekolonien) Kharp. Så snart vi har informasjon, melder vi det, skriver Jarmysj på meldingstjenesten X, tidligere Twitter.

Forgiftet – og fengslet

Navalnyj var den mest profilerte kritikeren av president Vladimir Putin da han i august 2020 ble forgiftet. Han returnerte til Russland etter behandling i Tyskland og ble da pågrepet.

Han har inntil nå sittet fengslet i en straffekoloni i Jamal-Nenets, langt mot nord i det sentrale Russland. Han har sonet flere ulike straffer på til sammen over 30 år.

Blant annet var han dømt for ekstremisme, underslag og hvitvasking. Tilhengerne hans mener anklagene var politisk motivert.

Skylder på Putin

Fra både russisk og internasjonalt hold har reaksjonene plassert skylden for Navalnyjs død hos russiske myndigheter og Vladimir Putin.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier Russland har «noen svært alvorlige spørsmål de må svare på», mens statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er mer direkte.

– Russiske myndigheter bærer det hele og fulle ansvar for Navalnyjs tragiske død, sier han til NTB.

– Dette er en dypt tragisk og sjokkerende nyhet. Navalnyj vil bli husket for sin modige, uredde og nådeløse kamp mot korrupsjon og maktmisbruk. Han var en politisk fange som døde i russisk fengsel, skriver han videre.

– Et drap

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier det er opplagt at Navalnyj ble drept av Putin.

– Han kjempet for verdier som frihet og demokrati, sier EU-president Charles Michel.

Han sender også sine kondolanser til Navalnyjs familie og sier at EU holder Russland ansvarlig.

Fredsprisvinneren Dmitrij Muratov sier dødsfallet er «et drap» dersom det stemmer.

– Dette er forferdelige nyheter. Jeg er sikker på at blodproppen (om det stemmer) er en direkte konsekvens av at han har sittet 27 måneder i isolat, skriver Muratov i avisa Novaja Gazeta, som han er redaktør for.

Avslørte korrupsjon

I forrige måned deltok Navalnyj i et rettsmøte via videolink etter å ha blitt flyttet til den arktiske straffekolonien fra et annet fengsel.

Navalnyj var særlig kjent for sine avsløringer av korrupsjon i det russiske maktapparatet. Før han ble fengslet, sto han i bresjen for en rekke antikorrupsjonskampanjer. Han arrangerte også en rekke demonstrasjoner mot Vladimir Putin.

I 2013 stilte han til valg som ordfører i hovedstaden Moskva. Fem år senere ønsket han å stille som presidentkandidat og utfordre Putin, men kandidaturet ble ikke godkjent.