De fem er dømt for brudd på lotteriloven, også kalt pengespilloven, for å ha avholdt eller medvirket til å avholde ulovlige pokerturneringer, skriver iTromsø.

Tre av dem dømmes til 36 dager for perioden fra 2018 til 2023, mens to dømmes for perioden 2020 til 2023 med 30 dager.

De fem ble tiltalt etter en politirazzia mot et lokale på Stakkevollvegen i Tromsø i april i fjor.

Ifølge statsadvokat Hugo Henstein eksisterer det ikke noen rettspraksis på området fra før, og dommen vil derfor kunne danne presedens og få følger for pokerspilling i Norge fremover.