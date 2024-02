Klokken viser fortsatt 8.15 om morgenen, tidspunktet da USA for første gang brukte en atombombe i krig, 6. august 1945, helt på tampen av andre verdenskrig.

En britisk soldat som kom til Hiroshima for å levere nødhjelp og vurdere skadene etter atombomben Little Boy, fant klokken i ruinene. I dag gir den fortsatt et hint om de enorme ødeleggelsene.

Auksjonshuset RR Auction i Boston sier vinnerbudet lød på 31.113 dollar – tilsvarende drøyt 325.000 kroner.

– Vi håper inderlig at en museumsverdig gjenstand som dette kan stå som et opplærende symbol og ikke bare minne oss om krigens høye pris, men også understreke den dypt ødeleggende virkningen som menneskeheten må etterstrebe å unngå, sier RR Auctions direktør, Bobby Livingston.

– Dette armbåndsuret viser det eksakte øyeblikket da verdenshistorien ble endret for alltid.

Tre dager etter Hiroshima slapp USA atombomben Fat Man over Nagasaki. Siden har kjernefysiske våpen aldri blitt brukt i krig, men er en del av arsenalet og avskrekkingsstrategien til en håndfull land.

En signert utgave av «Maos lille røde» gikk under hammeren for 250.000 dollar på den samme auksjonen. En av bare to kjente sjekker med George Washingtons navnetrekk bel solgt for 135.473 dollar, mens Buzz Aldrins sjekkliste fra den første månelandingen gikk for 76.533 dollar, opplyser auksjonshuset.