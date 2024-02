Vinden i nord fortsetter torsdag og fredag, ifølge vakthavende meteorolog Marit Berger. Det gjelder særlig lengst nord og i Vest-Finnmark.

– Her er en kuldegrad på gradestokken noe annet enn hva man kjenner på kroppen, sier hun til NTB.

Det er meldt rundt 15 kuldegrader og 13 meter vind i sekundet i disse områdene inn mot helgen.

Fortsatt vinter i nord

Lørdag og søndag avtar vinden, men et lavtrykk ved Spitsbergen kan føre til kald og kjølig luft i store deler av Nord-Norge.

Sørover i Nordland får bedre vær, men lavtrykket kan føre til noe nedbør i form av snøbyger, ifølge Berger.

– Så det er altså fortsatt vinter i nord.

– Vanskelig å anslå nedbør

Lavtrykket i nord tar med seg mild luft sørover. Flere steder i Sør-Norge kan derfor få plussgrader torsdag og fredag.

– Det blir mye nedbør, men det er vanskelig å si hvordan dette slår ut. Det er snakk én grad forskjell som avgjør hva som kommer av nedbør, sier Berger.

– Det kan komme snø, det kan komme regn, det kan komme sludd.

Kan bli trafikkaos i sør

Generelt i Sør-Norge er fredag den verste dagen værmessig, og meteorologen sier at de som skal ferdes i fjellet eller reise denne dagen, bør beregne god tid.

Hun anslår at snøværet vil ramme østafjells, men at det nok vil komme nedbør på vestsiden også. På lavlandet sør for Oslo slår lavtrykket ut som regn, men i hovedstaden kan alt skje.

– Været skifter fra dag til dag. På lørdag synker temperaturene igjen, og da får vi mer opphold.

Best vær i Midt-Norge

Ukens værvinner er Midt-Norge hvis man er glad i sol og stabilt vær. Det er både der man får mest sol gjennom uken, og det hvor det blir færrest værskifter.

– Her er det generelt roligere vær denne uken, sier Berger.

Lavtrykket gir imidlertid noe snø i indre strøk på fredag – mest i Trøndelag, ikke så mye i Møre og Romsdal.

Temperaturene skal stort sett ligge på minussiden, men det kan komme noen plussgrad i kyststrøkene i helgen.