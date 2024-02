– Tiltakene skal gjøre det lettere for norske bedrifter å utmerke seg internasjonalt. Ambisjonene for eksportsatsingen er høye, og de speiler næringslivets egne mål. Det er ingenting som tilsier at norske bedrifter ikke skal være best i klassen, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding.

Norsk vareproduksjon og design kan være alt fra vinglass, peiser, tekstiler, møbler og fritids- og sportsutstyr for konsumenter, til maskiner, 3D-printere, bilstøtfangere og komposittprodukter.

Ifølge tall fra Menon Economics eksporterer bedrifter innen vareproduksjon og design for 77 milliarder kroner årlig, skriver departementet.

– Dette er virksomheter som allerede eksporterer mye. Samtidig peker Nasjonalt eksportråd på at mulighetene er betydelig større, og at mange flere små og mellomstore bedrifter har potensial til å konkurrere på verdensmarkedet. Eksportsatsingen på vareproduksjon og design handler om å gjøre felles framstøt for å løfte fram norske produkter, tjenester, bedrifter og kompetanse internasjonalt, sier Vestre.

Det er allerede lansert tilsvarende satsinger på havvind, maritim industri og helsenæring, og før sommeren lanseres eksportsatsingen innen reiseliv.

Dette er regjeringens sju tiltak:

* Styrket internasjonal tilstedeværelse

* Eksportframstøt i relevante markeder

* Etablere eksportprogram for bedrifter innen vareproduksjon og design

* Etablere utviklingsprogrammer i strategisk posisjonering og merkevarearbeid

* Benytte Team Norway og relevante utenriksstasjoner til å fremme norsk vareproduksjon og design

* Etablere et prosjektstyre for satsingen bestående av representanter fra næringslivet

* Måle næringens verdiskaping, eksport og effekt av satsingen