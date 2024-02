På en redaktørkonferanse i regi av nyhetsbyrået DPA sa Scholz at han er overrasket over at folk ikke ser denne faren og at spørsmålet blir reist igjen og igjen.

– Mange tenker ikke engang over at hva vi gjør og foretar oss, kan føre til deltakelse i krigen, sa statsministeren.

Han betegnet Taurus-rakettene som et langtrekkende våpen.

– Det britene og franskmennene gjør med tanke på målkontroll og kontroll underveis i en avfyring, kan ikke gjøres i Tyskland. Alle som kjenner dette systemet, vet det, sa Scholz.

Under en spørsmålsrunde la han til at det Ukraina trenger, er ammunisjon av alle mulige størrelser og rekkevidder, ikke dette systemet fra Tyskland.

Taurus-rakettene skytes ut fra fly og kan treffe mål 500 kilometer unna med stor presisjon. Ukraina ønsker dette våpensystemet for å avskjære forsyningene til russiske styrker ved fronten.

Myndighetene i Kyiv har gjentatte ganger bedt om å få de tyskproduserte Taurus-rakettene.