Bøndene hadde stengt alle gatene som førte inn til Schumann-rundkjøringen i hjertet av EU-området. EUs landbruksministrene innledet mandag et planlagt møte mot et bakteppe av aksjonerende bønder over hele EU.

Belgisk opprørspoliti hadde satt opp gjerder for å holde kontroll med den opphissede folkemengden som demonstrerte mot skjemavelde, dårlig lønnsomhet, strenge miljøkrav og billig import fra land utenfor EU, særlig fra Ukraina.

Brussel er vant med demonstrasjonen av alle typer og omfang, men mandagens oppbud var det største på mange år. Luften var fylt med røyk fra bildekk, halmballer og fyrverkeri og lyd av bilhorn og kubjeller. Flere traktorer var i sving med å spre halm og illeluktende dyremøkk utover fortau og gater.