Bråthen opplyser om ansettelsen til Dagbladet og VG.

Hoppsjefen forlater Norges Skiforbund når årets sesong er omme. Det har vært kjent en stund.

– Jeg kjenner ikke på noe vemod, men jeg er spent på det å starte i en ny jobb, med de utfordringene som ligger foran meg. Det er mange mennesker og mye penger involvert, sier Bråthen til VG.

Selskapet han er ansatt i heter Veisikring og holder til i Drammen.

Bråthen forlater hoppleiren samtidig som det stormer på flere hold. Dårlig økonomi og misnøye med landslagssjef Alexander Stöckl er to av faktorene.

– Jeg tror at som alle kjenner meg ikke vet at jeg ikke har det bra når hoppsporten ikke har det bra. Situasjonen for hopp i Norge har aldri vært mer krevende enn nå. Så får vi se om de som har tatt over styringen er i stand til å manøvrere seg ut av det, sier Bråthen.