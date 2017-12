Jente omkom i frontkollisjon på E39 i Møre og Romsdal

Her blir det utfordring i juletrafikken

Her ødelegger Leicester-spilleren julefeiringen for Manchester United fem minutter på overtid

Saken oppdateres.

Klokken 21.41 lørdag kveld bekrefter politiet i Møre og Romsdal at en fem år gammel jente omkom i forbindelse med ulykken.

Tre biler var innblandet i ulykken og flere av personene ble sendt til sykehus i ambulanse eller luftambulanse, opplyste politiet tidligere lørdag kveld.

Operasjonsleder Per Åge Ferstad ved Møre og Romsdal politidistrikt sier at de involverte har blitt sendt til sykehus både i Molde og Ålesund og til St. Olavs Hospital.

Politiet i Møre og Romsdal meldte om ulykken like før klokken 16 lørdag ettermiddag. Politiet fikk melding om ulykken 15.44. Ambulanse, politi, brannvesen og luftambulanse rykket ut til stedet.

Veien ble stengt i flere timer etter ulykken, men lørdag kveld opplyser 21.43 opplyser politiet at veien er åpnet igjen. De opplyser at det er glatt på stedet, og at det strekningen blir strødd.