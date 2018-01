Bulkbåt gikk på grunn utenfor Kristiansund

Saken oppdateres.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge fikk klokken 06.34 melding om at bulkbåten Havbris hadde gått på et skjær. Det skjedde like vest for Hestskjæret lykt utenfor Hustadvika.

Seks personer var om bord da det 74 meter lange skipet ble stående fast på skjæret som heter Brakan.

- Den ble dratt av grunnen klokken 08.17 og gikk for egen maskin inn til Kristiansund, sier vakthavende redningsleder Asbjørn Viste ved Hovedredningssentralen.

Viste sier at han ikke har fått melding om at noen av de seks som var om bord fikk skade.

Redningsskøyta Erik Bye deltok også i redningsaksjonen. Mannskapet der fryktet at båten tok inn vann.

- Det var en liten lekkasje, men ikke mer enn at mannskapet håndterte det på egen hånd, sier Viste.

