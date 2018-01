Mener skattefritak for kulturskolene er ulovlig statsstøtte

Saken oppdateres.

- Melding om brann på Hydro Aluminium på Sunndal, melder politiet på Twitter klokken 15.15.

Operatør Jan Ivar Nydal ved Møre og Romsdal 110-sentral, opplyser klokken 15.20 at de har fått melding om at det brenner i et tak ved bedriften.

15 minutter senere opplyser brannmester Frank Austdal ved sentralen at det er påvist brann på taket i støperiet.

- Det er iverksatt slukking av industrivernet og brannvesenet, sier han.