Person berget ut i live av snøskred i Sunndalsøra

Saken oppdateres.

Redningsmannskaper var på vei til stedet, meldte politiet i Møre og Romsdal ved 19.20-tiden mandag kveld.

Klokken 19.44 mandag kveld melder Hovedredningssentralen i Sør-Norge at et Sea King-redningshelikopter er på vei til stedet for å heise ut pasienten.

Ifølge hovedredningssentralen ble personen gravd ut av skredet av følget vedkommende var sammen med.

Skadeomfanget er foreløpig ikke kjent.

Sea King går inn og heiser ut pasient. — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) April 9, 2018

Politiet opplyser til NTB at raset har gått ved fjellet Sandvikhaugen i Sunndal.

– Det var de som varslet om skredet, som sa de savnet en person, opplyser operasjonsleder Arild Reite hos politiet i Møre og Romsdal.

En person tatt, gravd frem av følget, ukjent skadeomfang. Sea King, Luftambulanse, Redningshunder, Skredgruppe varslet.

Fjellet ligger i den sørvestlige delen av Trollheimen og er et populært område for toppturer.

Sunndalsøra: Snøras. En person er berget ut av skredet. Vedkommende er i live. Ukjent skadeomfang. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) 9. april 2018