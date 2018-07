Mann i 30-årene døde i basehoppulykke i Sunndal

Her slepes 16 600 tonn gjennom Trondheimsfjorden

Peer Perez Øian tar over spelet på Stiklestad

– Vi blir fortalt at vi mangler noe

Været for Midt-Norge: Ingen løfter om sol sankthansaften

Saken oppdateres.

Hoppet ble utført fra området Gammelurkollen, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt.

- En kamerat av avdøde meldte til oss at de hadde foretatt et basehopp. I hoppet omkom kameraten, forteller Per Åge Ferstad, operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt.

Det var totalt fire personer i følget som hoppet fra et område i fjellet Gammelurkollen ned til Litldalen.

- To i fra følget hadde hoppet først, og det hadde gått bra. Så hoppet kameraten og vedkommende som omkom. Det tyder på at fallskjermen ikke har løst ut. De involverte er preget av situasjonen, sier Ferstad.

Møre og Romsdal politidistrikt fikk melding om hendelsen 14.18. Vedkommende er hentet ut av området, og politiet opplyser om at de vil fortsette etterforskningen med avhør. Deretter vil de kontakte kompetanse for å undersøke sekken, og finne årsaken til hvorfor den ikke er løst ut.

Pårørende er varslet om situasjonen.