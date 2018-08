En mann skal ha falt 100 meter i Trollveggen

Arkitekten fikk to dager på å bestemme seg for om han ville kjøpe tomten. Ett år senere sto hytten ferdig.

Saken oppdateres.

Et helikopter er på plass i området ved Bruraskaret i Trollveggen etter at politiet fikk melding om at en person skal ha falt ned ca 100 meter.

Tilstanden til vedkommende, er ukjent, skriver politiet på Twitter.

- Det er en norsk mann som skal ha falt ned, opplyser politibetjent Kenneth Dahle til Aftenpostens reporter på stedet.

Ifølge Aftenposten har ikke mannskapet på stedet oppnådd kontakt med mannen som har falt ned.

Bruraskaret ligger mellom fjelltoppene Brura og Brudgommen, i Rauma kommune.

Klokken 16.58 skriver politiet i Møre og Romsdal på Twitter at personen er lokalisert av luftambulansen. Vedkommende skal ligge slik til at uthenting må vurderes av redningshelikopter. Det er ventet på stedet klokken 17.10.

Nøyaktig 30 minutter senere melder politiet at redningshelikopter er på stedet, og at de forsøker å hente ut personen.