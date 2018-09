To personer måtte flys ut etter fallulykke

Vinneren måtte vente tre og et halvt minutt da svingbro ble åpnet midt i maratonløpet

Saken oppdateres.

Fra Hovedredningssentralen for Sør-Norge får Adresseavisen bekreftet at to personer måtte fraktes ut av luftambulansen og redningshelikopter etter en ulykke i Innerdalen i Sunndal. Fallulykken skal ha skjedd på fjellet Innerdalstårnet.

Politiet i Møre- og Romsdal mottok melding om ulykken klokken 14.45 søndag ettermiddag.

Et Sea King redningshelikopter kom til stedet 16.20 for å hjelpet til med bergingen.

- Det dreier seg om to personer, to kvinner, som måtte ha hjelp ned. Jeg kjenner ikke til skadeomfanget. De ble fløyet til St. Olavs hospital, opplyser vakthavende operatør ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge.