NVE nedjusterer farenivået for Mannen

Saken oppdateres.

– På bakgrunn av de reduserte bevegelsene og at det er rolige forhold og kaldt i fjellet, setter NVE farenivået ned til gult. Det er usikkert hvor mye vann som vil bli tilført det ustabile fjellet i perioder med plussgrader i morgen og onsdag, og det må tas høyde for at farenivået kan oppjusteres på relativt kort varsel, skriver NVE i sin oppdaterte risikovurdering mandag formiddag.

Søndag og fram til mandag morgen ble farenivået holdt på rødt av NVE, men gjennom natten avtok bevegelsene i fjellet merkbart etter at det ble kaldere og begynte å snø.

– Det snør kraftig på Mannen, og det ligger nå over 80 centimeter snø der. Temperaturen er minus 4,7 grader, opplyser NVE.

Bevegelsene er redusert til å være mellom 5 og 7 centimeter i døgnet i øvre del og 1-1,5 centimeter i nedre del. Det ble ikke observert steinsprang natt til mandag. Tirsdag og onsdag skal det bli mildere igjen.