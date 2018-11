Tre personer til sykehus etter blokkbrann i Ålesund

Her fester regjeringspartiene på eksklusiv takterrasse – vil ikke fortelle hvem som tok regningen

Saken oppdateres.

– En av dem var bevisstløs, men vi har ikke kjennskap til skadeomfanget per nå. To ble kjørt til sykehus og en til legevakt, alle med røykskader, sier operasjonsleder Erik Mikaelsen i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Han opplyser videre at ilden er bekreftet slukket, over en time etter at den først ble meldt fra politiet.

– Åstedet er gjennomgått, og det er ingen inne i leiligheten der brannen oppsto. Alle nærliggende leiligheter er gjennomsøkt og alle er evakuert. Hele blokken vil bli gjennomgått, opplyser han videre.

Brannvesenet har holdt på med evakueringen siden brannen ble meldt noe før klokka 11. Det ble sendt røykdykkere inn i den tolv etasjer høye blokka i Sjømannsveien 10 der det bor 75 personer.

Politiet opplyser at beboere vest for blokka kan kjøre ut via en port ved Color Line Stadion. Fartsgrensen i området er satt ned til 40 kilometer i timen på E136 forbi brannstedet. Dette er hovedfartsåren inn til Ålesund sentrum.

Åtte brannbiler, fem politibiler og flere ambulanser rykket ut etter at meldingen kom om kraftig røykutvikling fra 8. etasje i bygget som ligger rundt hundre meter fra Ålesund brannstasjon.