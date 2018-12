Brann på Tjeldbergodden

Tidligere styreleder frykter at Nardo slår seg konkurs

Saken oppdateres.

Det brenner på industrianlegget Tjeldbergodden på Nordmøre – alle ansatte er evakuert.

SISTE: Politiet i Møre og Romsdal melder klokka 11.50 på Twitter at brannen er slukket og at de har kontroll på stedet. Det er ikke meldt om at personer er skadet.

#Aure. Tjeldbergodden. Det er meldt om at brannen er slukket. Det er kontroll på stedet. Ikke meldt om skade på personer. Forholdet vil bli etterforsket med tanke på å få klarlagt årsaken til hendelsen. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) 19. desember 2018

Avisa Tidens Krav skriver at brannen startet i en trafostasjon i et teknisk rom.

– Innsatsgruppen på anlegget har iverksatt evakuering, ut fra planverket på hva man skal gjøre ved slike hendelser, saoperasjonsleder Tor André Gram Franck i Møre og Romsdal politidistrikt til Tidens Krav.

#Aure. Tjeldbergodden. Anlegget er evakuert. Det jobbes på stedet for å få kontroll på situasjonen. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) 19. desember 2018

Brannmannskap fra Aure jobbet på stedet sammen med anleggets innsatsbruppe, og brannmannskaper ble også sendt fra Hemne.

- Forholdet vil bli etterforsket med tanke på å få klarlagt årsaken til hendelsen, skriver politiet i Møre og Romsdal på Twitter.

Tjeldbergodden ligger i Aure kommune. Industrianlegget på Tjeldbergodden drives av Equinor (tidligere Statoil), og består av en metanolfabrikk, et gassmottaksanlegg og en luftgassfabrikk.