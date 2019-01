Brann i trafo ved Hydro aluminium

Nike har laget «Back to the future» -skoene

Saken oppdateres.

Torsdag begynte det å brenne i en hovedtrafo ved Hydro aluminium på Sunndalsøra. Like før klokken 9 melder politiet i Møre og Romsdal at det er ikke personskade og at det heller ikke ble behov for evakuering under brannen.

#Sunndalsøra, oppsummering ang brann påHydro aluminium:alle nødetater på stedet, brannvesenet melder kontroll - etterslukking pågår, ikke behov for evakuering, ikke personskade — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) January 17, 2019

- Det ble hørt en eksplosjon i en trafo. Vi har nettopp kommet frem, og vet veldig lite om omfanget, sa vaktleder Frank Ausdal ved 110-sentralen.

Operasjonssentralen i Møre og Romsdal opplyser at det skal være kontroll på brannen, men at det jobbes med etterslukking.

Det er en av de to hovedtrafoene som har brent, og årsaken er foreløpig ukjent.