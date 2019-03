Evakuerer cruiseskip med 1300 personer på Hustadvika i Møre og Romsdal

Hvilken fugl mener du skal bli den nye fylkesfuglen for Trøndelag?

Saken oppdateres.

Cruiseskipet «Viking Sky» har motorproblemer på Hustadvika i Møre og Romsdal og ligger nesten i fjæresteinene inn mot land. Ifølge Marine Traffic var skipet på vei fra Tromsø mot Stavanger. Nå blir alle fra skipet evakuert med helikopter. De blir heist opp i helikopter én etter én.

- Det er helt vilt. Det er ekstremt dårlig vær, og det kan fort bli en katastrofe, sier Vatne som står og ser på skipet.

- Det er svært grov sjø, og skipet ligger i et område som er fullt av skjær og grunner. Det hadde vært katastrofe å sette en livbåt på sjøen i dette været, fortsetter Vatne. Han syns det er merkelig at skipet valgte å gå over Hustadvika i dette været.

Vatne forteller at han ser tre helikoptre som er i gang med evakueringen av personene om bord. Det er opprettet en base i en idrettshall for mottak av de evakuerte fra skipet.

Politiet varslet om hendelsen på Twitter klokken 14.58 lørdag, og skriver at de 1300 personene om bord blir evakuert på land.

De opplyser at det er politiet som har ansvaret for evakueringen, mens innsatsen ved det havarerte skipet ledes av Hovedredningssentralen.

Politiet opplyser at passasjerene blir tatt med til Brynhallen i Fræna kommune, og at per klokken 16.30 var de første 100 passasjerene kommet i land.

- Lettere skader

Klokken 16.50 opplyser Hovedredningssentralen i Sør-Norge at fem helikoptre og en rekke fartøyer deltar i evakueringen. Det er tidligere opplyst at man hadde fått i gang den ene av skipets motorer, og HRS opplyser at det jobbes med å få flere enn den ene i gang.

De opplyser også at en av de evakuerte passasjerene har lettere skader.

Ifølge VG er det cruiseskipet «Viking Sky» som har problemer. Skipet skal i 15-tiden befinne seg knapt 2,5 nautiske mil fra land.

– Skipet har motorproblemer, og problemer med fremdriften. Det blåser 38 knops vind i området, sier operasjonsleder Tor André Franck Gram i Møre og Romsdal politidistrikt til VG.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge opplyser at de har sendt flere helikoptre og fartøy mot stedet, og at den lokale redningssentralen etablerer et mottak på land.

– De fire helikoptrene skal fly i skytteltrafikk mellom skipet og Hustad 2 kilometer unna. Hvert helikopter kan ta 15–20 passasjerer med seg på hver tur, sier pressetalsmann Einar Knudsen i HRS Sør-Norge til Aftenposten.

Knudsen sier til VG at evakueringen er i gang, og at skipet har fått ankefeste.

- Én motor i gang

Ifølge NTB opplyser Tor André Franck Gram til dem klokken 15.30 at skipet har fått start på den ene motoren, men at det er for tidlig å si om skipet vil kunne gå for egen maskin.

- Hustadvika er historisk sett et havområde der det har vært en del ulykker, men hittil i år har det vært rolig, sier Gram.

Dette bildet sier litt om uværet og bølgehøyden #redningsskøyta RS Erik Bye sto overfor utenfor #Hustadvika. Vi er i #beredskap #sjøsikkerhet pic.twitter.com/COSHzr3FZ9 — redningsselskapet (@NSSR) March 23, 2019

Redningsselskapet skriver på Twitter at redningskøytene RS «Erik Bye» og RS «Mærsk» ble sendt ut for assistere cruiseskipet, men at begge måtte snu på grunn av det dårlige været og hensyn til egen sikkerhet.

1400: Hustadvika. Cruiseskipet VIKING SKY melder MAYDAY, fremdriftsproblemer i dårlig vær. Driver mot land. HRS har sendt flere helikoptre og fartøy mot stedet. LRS Møre og Romsdal etablerer mottak på land. Pressetlf kan ikke besvares for øyeblikket — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) March 23, 2019

Skipet er i flåten det rederiet Viking Cruises, og ifølge deres nettsider ble skipet bygget i 2017. Ifølge nettstedet Marine Traffic var skipet på vei sørover fra Tromsø til Stavanger da problemene oppsto.

Viking Cruises er eid av den norske milliardæren Torstein Hagen. Ifølge Wikipedia har skipet plass til 930 passasjerer og det har 260 mannskapslugarer.

Meteorologisk Institutt sendte fredag ut farevarsel om høy vannstand og høye bølger i Trøndelag, på grunn av et stort stormsenter som var på vei inn mot Midt-Norge og Nordland.